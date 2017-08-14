Британский бизнесмен сел не в тот лайнер и по ошибке улетел в Лас-Вегас вместо Лондона.
Инцидент с 29-летним Сэмюэлем Янковски произошел 30 июня. Он должен был вернуться на родину после деловой встречи в Кельне. По словам финансового брокера, перед вылетом рейсом немецкого лоукостера Eurowings сотрудники авиакомпании проверили его посадочный талон три раза, передает Лента.ру .
После этого Янковски сел в самолет и заснул. Проснувшись спустя некоторое время, британец увидел на экране в салоне лайнера, отображающем маршрут, что воздушное судно пролетело мимо Соединенного Королевства.
От попутчиков он узнал, что самолет направляется в США. Янковски запаниковал и спросил, нельзя ли развернуть самолет. «Я даже не знал, что Eurowings летает в Лас-Вегас», — признался он. По словам бизнесмена, по прибытии в США сотрудники иммиграционной службы обращались с ним как с преступником: обыскали и даже угрожали задержать.
В итоге британец смог вернуться в Кельн рейсом Eurowing, но ему не сразу удалось долететь до Лондона, так как лоукостер отказал ему в дальнейших перелетах. Мужчина на поезде и автобусе добрался до Штутгарта и оттуда смог улететь в британскую столицу.
Дома Янковски оказался лишь 2 июля, хотя Кельн располагается примерно в 500 километрах от английской столицы. Кроме того, ему пришлось дополнительно потратить почти 878 евро на питание, отель и перелеты. В Eurowings заявили, что инцидент произошел по вине сотрудника немецкого аэропорта.
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авторы DW