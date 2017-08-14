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Двоих молодых людей разыскивают за кражу в Чимишлии. ВИДЕО
// фото: politia.md
19:00, 14 Aug 2017
просмотров 37 | комментариев 0

Двоих молодых людей разыскивают за кражу в Чимишлии. Они забрались в квартиру и унесли с собой девять тысяч леев, 900 евро и 400 долларов. Ограбление произошло 3 августа.

Правоохранители собирают информацию о подозреваемых и просят граждан сообщить, если им что-то известно по номерам 0(241)22980; 22202; 069224442.




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