Усатый прокомментировал действия Игоря Додона

Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый считает, что президент Игорь Додон помогает молдавской власти втянуть страну в региональный конфликт. Об этом он написал в понедельник в социальных сетях.

Комментируя заявления президента, о том, что он выведет страну на протесты, если власти попытаются втянуть страну в региональный конфликт, Усатый отметил, что Додон «намекает на восстание рабов под руководством товарища Спартака».

«Проблема в том, что Додон – не гладиатор, а молдаване – не рабы. Были бы рабами, наверное, всё ещё верили бы ему. В воскресенье он съездил на полигон в Бульбоаку и заявил там, что направит все усилия для свержения власти, если парламентское большинство попытается ввязать Молдову в региональный военный конфликт. Хочу напомнить, что он это говорит не в первый раз. Перед выборами Додон, тоже в устной форме, уже "направлял все усилия" для свержения "евроунионистов". Вместо этого сразу после выборов он сел с ними за стол переговоров, объявив о необходимости "консолидации консенсуса"», – написал лидер "НП".

По его словам, у президента сложился «устойчивый имидж верного слуги парламентского большинства».



«А всего несколько дней назад этот борец подписал закон, позволяющий иностранным гражданам служить в молдавской армии. Как раз в рамках того самого регионального конфликта, в который Молдову, по версии Додона, власть пока только собирается попробовать втянуть. На самом деле уже втягивает, а президент ей в этом, как видим, помогает. Он ведь тоже власть. Так кого Додон собрался свергать?», – спрашивает Усатый, сообщает noi.md/