Фермеры собрали богатый урожай зерновых

Урожай зерновых в нынешнем году богаче, чем в прошлом. По данным Минсельхоза, собрано полтора миллиона тонн пшеницы и ячменя. Большая часть - в южных районах страны.

По официальным данным, пшеницей в этом году засеяли более трехсот тысяч гектаров. С каждого собрали в среднем почти четыре тоны, или на 770 килограммов больше, чем годом ранее. В южных районах и Гагаузии урожай с гектара превысил 490 тысяч тонн.

Лучше всего пшеница уродила в Окницком районе - пять тонн с га. Хуже всего - в Страшенском районе - менее трех тонн.

Ячменем в этом году засеяли почти 73 тысячи гектаров: собрали - почти 250 тысяч тонн. В среднем около трех с половиной тонн с гектара, или на 400 килограммов больше, чем в прошлом году. 109 тысяч тонн ячменя получено в южных районах.

С 30 тысяч гектаров, засеянных рапсом, собрали почти 74 тысячи тонн урожая. Столько же, сколько в прошлом году. На юге получили почти 41 тысячу тонн, на севере - 30 тысяч.

Урожай гороха превысил 50 тысяч тонн. С каждого из 19 тысяч гектаров собрали две с половиной тонны, на 180 килограммов меньше, чем годом ранее. Горох хорошо уродился на юге страны, и все же самый высокие показатели зарегистрированы в Бричанском районе - три с половиной тонны с гектара.