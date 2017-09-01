Alina Electronics будет поглощена компанией BM Technotrade под торговой маркой BOMBA

Компания BM Technotrade, владеющая сетевым ритейлом супермаркетов бытовой техники и электроники под торговой маркой BOMBA, уведомила Совет по конкуренции об экономической концентрации и намерении получить контроль над компанией AV Electronic, владеющей другой сетью супермаркетов бытовой техники и электроники под торговой маркой Alina Electronic

В этой связи Совет по конкуренции заявил, что рассматривает поступившее уведомление от BM Technotrade, и призвал заинтересованных третьих лиц высказать свое мнение относительно этой экономической концентрации и ее влиянии на рыночную конкуренцию.

Ранее появились объявления о закрытии сети Alina Electronic и тотальной распродаже товарных остатков ее бытовой техники и электроники. Причины закрытия сети названы не были, сообщает noi.md.