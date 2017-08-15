В запале пьяной ссоры он нанес 31-летней женщине несколько ударов железным ломом.
Агрессора задержали. Выяснилось, что ранее суд запретил ему приближаться к женщине. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
В селе Меделены, Унгенского района, мужчина накануне убил сожительницу.
В запале пьяной ссоры он нанес 31-летней женщине несколько ударов железным ломом.
Агрессора задержали. Выяснилось, что ранее суд запретил ему приближаться к женщине. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei