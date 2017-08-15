Бельцы завалены мусором, а местные власти бездействуют

Бельцы завалены мусором а муниципальные службы ответственные за вывоз бытовых отходов не справляются с ситуацией. Today.md пишет, что это – следствие незаконного аннулирования местными властями контракта на вывоз мусора, заключённого ранее с компанией GlobalPrestService.

На данный момент, за сбор и вывоз мусора из контейнеров в Бельцах отвечает компания Salubrity Solution, а платформы по сбору отходов находятся в ведении муниципального предприятия Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць. Портал опубликовал несколько фотографий в которых видны горы отходов.

В компании GlobalPrestService утверждают, что за вывоз мусора скопившегося возле контейнеров отвечают местные власти, которые не справляются с ситуацией. «Мы не раз предлагали передать под наше управление платформы, была даже создана рабочая группа, которая предложила конкретные решения, но из-за политических амбиций некоторых чиновников, ситуация не изменилась.

Salubrity Solution, являясь социально ответственной компанией, организует в среду флэш-моб, чтобы навести порядок в городе. Важно подчеркнуть, что эти работы должны бы выполнить муниципальные предприятия, которые получают деньги и от населения, и от Мэрии и которые впоследствии, вероятно, разворовываются», утверждают представители компании.Today.md попытался получить комментарий вице-мэра Игоря Шеремета, но с чиновником не удалось связаться. Его секретарша отказалась сообщить чем занимается вице-мэр, а также дать номер его мобильного телефона.

Скандал между компанией ответственной за уборку мусора и местной администрацией вспыхнул вскоре после избрания мэра Бельц Ренато Усатого. В сентябре 2015 года, дворники протестовали перед Мэрией, передает democracy.md.