Полиция разыскивает карманника и просит помощи граждан

Стражи порядка разыскивают мужчину, укравшего из сумки женщины кошелек. По словам пострадавшей там находились около 300 леев, банковские карты и документы. Ущерб оценивается в 1300 леев.

Отмечается, что мужчину подозревают в совершении многих краж на территории муниципия в июле и августе. Проводится расследование.

Злоумышленнику грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если вы узнали этого человека или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам 902 / 0 79 192 564.