В общей сложности с признаками интоксикации госпитализировали 21 человека. Новые пациенты помещены в клиники в Ниспоренах и Кишиневе.

Специалисты Муниципального центра общественного здоровья обнаружили на кухне заведения, где готовили угощения для свадебного торжества, многочисленные нарушения. В том числе, касающиеся соблюдения санитарно-гигиенических требований. Владелица ресторана оштрафована на пять тысяч леев.

Эксперты взяли для анализа пробы блюд, которые находились на свадебном столе. Ресторан временно закрыли.