Банду резавших мигрантов неонацистов поймали в Москве

В Москве задержана банда, которую правоохранительные органы подозревают в совершении серии нападений на мигрантов. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в состав группы входят шесть человек — четверо мужчин и две девушки. По неофициальной информации, на их счету не только преступления на почве национальной ненависти, но и как минимум одно ограбление.

Своих жертв молодые люди избивали и резали ножами, уточняет телеканал. При задержании у них изъяли биты, ножи, кастеты и экстремистскую литературу, передает Лента.ру.