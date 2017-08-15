Психолог из "Дома-2" задержан в Минске за унижение клиентки

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали российского психолога Михаила Козлова во время проведения тренинга личностного роста. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте главного управления внутренних дел Минского Горисполкома.

Инцидент произошел накануне вечером. С жалобой на психолога обратилась одна из его клиенток. Женщина утверждала, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены «оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство». Она также заявила, что психолог «мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США».

В отношении действий Козлова проводится проверка. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают законность проведения тренинга.

Между тем помощник специалиста Евгений рассказал порталу Onliner.by, что его работодателя подозревают в торговле людьми, а также по некой статье, связанной с наркотиками.

Козлов проводит тренинги личностного роста в Москве и Минске, поскольку сам он — уроженец российской столицы, но женат на гражданке Белоруссии, передает Лента.ру.