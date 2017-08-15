Травма Тома Круза на съемках фильма оказалась серьезной

Американский актер Том Круз, выполняя прыжок на съемках фильма Миссия невыполнима – 6, сломал две кости голеностопного сустава. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к съемочному процессу.

"Повреждение сильнее, чем казалось сначала. Том серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться", – заявил он.

Круз будет восстанавливаться от полученной травмы у себя дома в США, передает korrespondent.net.

Том Круз получил травму, выполняя прыжок на съемках фильма Миссия невыполнима – 6. Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал расстояние и ударился о стену.