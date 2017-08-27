Обновленный седан BMW М5 "засветился" в видео

Компания BMW обнародовала видео с новым поколением седана М5, первая презентация которого должна состояться 21 августа, а показ широкой аудитории - в сентябре во Франкфурте.

Ролик был опубликован на Twitter-странице производителя, передает korrespondent.net.

Под капотом обновленного автомобиля будет установлен бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра. Работать он будет в паре с 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronic с функцией Drivelogic.

По части конструкции седана известно, что производитель широко задействовал алюминий, углепластик, магний и высокопрочную сталь.