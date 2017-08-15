В Германии похитили 20 тонн Нутеллы и Киндер-сюрпризов

В Нойштадте, в центральной Германии, неизвестные похитили прицеп грузовика с 20 тоннами шоколадного масла Нутелла и шоколадных яиц Киндер-сюрприз.

Инцидент произошел в субботу, 12 августа. По предварительным данным полиции, чтобы украсть сладости, воры подогнали к прицепу другой грузовик или микроавтобус.

Стоимость похищенных сладостей оценивают в 50 тысяч евро, передает korrespondent.net.

Кроме этого, в полиции сообщили, что преступление может быть связанным с похищением пустого грузовика в Веймаре, за 25 км от Нойштадта.