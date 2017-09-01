Растут доходы страховых компаний: получили больше миллиарда леев за полгода

Доходы страховых компаний превысили в первой половине года миллиард леев. Как отмечают в Национальном бюро статистики, это больше, чем в тот же период 2016 года. Увеличилось и число граждан, которые застраховали жизнь.

В первой половине нынешнего года общий доход страховых компаний достиг миллиард 93 миллионов леев. Это почти на процент больше, чем в тот же период прошлого года.

Объем страховых взносов граждан вырос более чем на пять с половиной процента и составил 663 миллиона леев.

Страховые выплаты компаний превысили 240 миллионов, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2016-й год, более чем на восемь процентов.

Число тех, кто решил застраховать жизнь, стало больше почти на шесть с половиной процента, а объем таких взносов превысил 40 миллионов леев.