Тейлор Свифт выиграла суд с домогавшимся ее диджеем

Американская певица Тейлор Свифт выиграла судебную тяжбу с диджеем и радиоведуюим Дэвидом Мюллером, которого она обвинила в сексуальных домогательствах.

Суд постановил взыскать с Мюллера компенсацию в размере одного доллара. В то же время Тейлор пообещала жертвовать денежные средства на помощь людям, пострадавшим от сексуального насилия.

"Я надеюсь, что смогу помочь людям, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому я буду жертвовать деньги в различные организации, помогающие пострадавшим от сексуального насилия", - отметила певица.

Инцидент в Дэвидом Мюллером произошел в 2013 году, когда он во время фотосъемки с певицей "задрал ее юбку и схватил за ягодицы". Спустя несколько дней его уволили с радиостанции KYGO, якобы, из-за давления Свифт. Возмущенный диджей подал в суд на певицу, требуя три миллиона долларов, передает korrespondent.net.