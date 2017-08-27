СМИ: У троих депутатов Верховной рады миллионные сбережения в криптовалюте

В электронных декларациях трех депутатов Верховной Рады от Блока Петра Порошенко обнаружили сбережения в биткоинах на сотни миллионов. Об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.

Так, по данным электронной декларации за 2016 год, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 их стоимость составляла 139 081 133 грн. Отмечается, что 1 августа Урбанский купил еще 1217 единиц биткоинов на сумму 40 564 056 грн.



Другой народный избранник Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас они оцениваются в 125 204 361 грн. Согласно декларации 1 августа он докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.



Депутат Дмитрий Белоцерковец в 2013 году приобрел 398 биткоинов за 128 160 грн, передает korrespondent.net.