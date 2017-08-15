Литры алкоголя и десятки телефонов обнаружили в бранештской тюрьме

В тюрьме №18 в Бранештах этим утром провели обыски у заключенных.

У осужденных обнаружили более 80 мобильных телефонов, около 40 литров алкогольных напитков, произведенных на территории пенитенциарного учреждения, 13,9 тыс. леев, изделия из золота, 6 кг дрожжей, игральные карты и наркотики.

Обыск был проведен тюремной администрацией совместно с Национальным инспекторатом расследований и Генеральным инспекторатом полиции. Выясняются обстоятельства проникновения запрещенных вещей на территорию тюрьмы, и выявление лиц, участвовавших в этом.

Для строгого соблюдения и выполнения положений законодательства, руководство Управления пенитенциарных учреждений считает, что нужно провести обыски во всех местах заключения, пишет Инфотаг.