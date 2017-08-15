Двойное дно не помогло: на границе обнаружили 120 тысяч контрабандных сигарет

120 тысяч контрабандных сигарет обнаружили на пункте пропуска "Джурджулешты-Галац" и "Джурджулешты-Рени".

Табачная продукция была спрятана в грузовике, который по документам перевозил металлические трубы. В результате более тщательной проверки выяснилось, что в прицепе двойное дно. Из-под него достали шесть тысяч пачек сигарет разных марок с украинскими акцизами.

Водитель - 46-летний гражданин Украины - заявил, что ничего не знает о спрятанной продукции. Также он утверждал, что является сотрудником компании, которая занимается транспортировкой труб в Болгарию. В ходе допроса выяснилось, что в преступной схеме участвовали граждане Украины.

Товар оценивается в 100 тысяч леев. Дальнейшим расследованием случая занимается Таможенная служба.