Долг "Молдова-газ" перед "Газпром" по новому иску составил 768 млн 647 тысяч долларов

Российский «Газпром» в сентябре-октябре 2017 г. ожидает решения арбитражного суда по иску к компании «Молдова-газ» о взыскании с нее задолженности в сумме 768 млн. 647 тыс. долларов за природный газ, поставленный в 2014 г., передает NOI.md.

Об этом говорится в отчете российской компании. В нем отмечается, что в феврале 2017 г. «Газпром» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с АО «Молдова-газ» (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2014 г., в размере 768 млн. 646 тыс. 680 долларов.

Как отмечается, 29 июня 2017 г. МКАС при ТПП РФ завершил устные слушания по делу. Решение по существу заявленных требований ожидается в сентябре-октябре 2017 г.



Общий исторический долг компании «Молдова-газ» перед «Газпромом» превышает 5 млрд. долларов, из которых около 90% составляет задолженность за «голубое топливо» приднестровского региона, а оставшаяся часть – правобережной Молдовы, передает noi.md.

