По Мумбаи бегают голубые собаки

На улицах индийского мегаполиса Мумбаи появились бродячие собаки необычного голубого цвета. Такой окрас местные зоозащитники объясняют тем, что животные купаются в реке, в воды которой сливаются промышленные отходы.

"Виновницей" перекраски собак стала река Касади, протекающая по территории одного из пригородов Мумбаи. Экологи сейчас пытаются вынудить местные власти как-то повлиять на компании, занимающиеся сливом отходов в воды этой реки, передает Вести.ру.

По словам зоозащитников, по улицам мегаполиса уже бегают как минимум пять голубых собак. Местная пресса информирует, что власти уже проводят замеры качества воды в реке, уровень загрязненности которой, по некоторым данным, превышает безопасные показатели в 13 раз.