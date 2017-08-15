Писателя арестовали за убийство четырех человек в 1995 году

Известный китайский поэт и писатель Лю Юнбяо был арестован полицией по обвинению в убийстве четырех человек, совершенном в одной из гостиниц в провинции Чжэцзян в 1995 году. Также задержан его сообщник по этому преступлению.

Согласно заявлению полицейского управления города Хучжоу, арест 63-летнего Лю и его подельника, 64-летнего мужчины, фамилия которого указывается как Ван, стала результатом нового исследования образцов ДНК, взятых на месте преступления, сообщает China Daily.

Мужчины обвиняются в том, что 22 года назад они пытались обокрасть одного из постояльцев отеля, в котором они тогда проживали. Когда жертва застала их на месте кражи, подельники забили мужчину до смерти. Затем, чтобы замести следы, убийцы расправились с супружеской парой, которая управляла отелем, и их 13-летним внуком.

Следствие по делу зашло в тупик из-за отсутствия систем видеонаблюдения и неэффективной системы регистрации постояльцев в гостинице и несколько раз приостанавливалось. Лишь со временем убийц удалось установить, сравнив отпечатки пальцев с места преступления с базами данных в разных городах страны и изучив оставленные преступниками следы ДНК.

Лю Юнбяо, который за это время стал известным писателем, членом Союза писателей Китая и редактором образовательного журнала, был арестован 11 августа в уезде Наньлин в провинции Аньхой. Он сознался в преступлении и сообщил адрес своего сообщника, которого задержали в тот же день в Шанхае, где он работал юристом в инвестиционной компании.

На пресс-конференции представители полиции показали запись сделанного Лю заявления. В нем писатель сообщил, что ждал ареста у себя дома после того, как полицейские взяли в ходе расследования в июле этого года у него кровь для анализа, передает Вести.ру.