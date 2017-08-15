Наказаны организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Известный телеведущий и участник программы The Grand Tour Ричард Хаммонд вылетел в кювет на электрическом суперкаре Rimac Concept One в ходе шоу-заездов перед "гонкой на холм" в Швейцарии. Местные спортивные чиновники посчитали, что организаторы гонки все же провинились.

Хаммонд не был непосредственным участником гонки: он и его коллеги Джереми Кларксон на Lamborghini Aventador S и Джеймс Мэй на Honda NSX просто снимали очередной эпизод своей передачи, назвав это "шоу-заездами". Однако, инцидент случился все же в рамках официального расписания гонки Hemberg Bergrennen, что позволило национальному ведомству Auto Sport Schweiz наложить штрафы в 5 000 швейцарских франков (немногим более 5 000 долларов) на четверых организаторов и на полгода приостановить действие их спортивных лицензий.

В их числе – директор гонки Кристиан Мюллер, а также стюарды Герман Мюллер, Карл Марти и Даниэль Ленгле. Как сообщает Motorsport.Com, чиновники посчитали, что не предотвращенный ими инцидент оказал негативное влияние на имидж автоспорта в целом, а шоу-заезды вообще не соответствуют никаким спортивным кодексам.

1200-сильный Rimac Concept One вылетел с трассы в ходе поворота, к которому Ричард Хаммонд подошел на слишком большой скорости. Телеведущий в аварии повредил колено, но все же смог самостоятельно выбраться из автомобиля. А вот гиперкар полностью выгорел в начавшемся пожаре, напоминает Вести.ру.