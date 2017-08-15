Введения визового режима с Россией не будет

Власти Молдовы опровергли возможность введения визового режима для граждан России. «Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

Зампред парламентской комиссии по внешней политике, член депутатской группы «народных европейцев» Валериу Гилецкий назвал появившуюся в СМИ информацию о том, что Кишинев может ввести визы для россиян — слухом. «С Демпартией никогда такого не обсуждали, и я сильно сомневаюсь, что у Демпартии есть такие намерения. Скорее всего это слух, кто-то его запустил. Зачем и кому это выгодно затрудняюсь сказать», — сказал NM Гилецкий, отмечает point.md