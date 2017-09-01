Финансовая поддержка предоставляется Всемирным банком в рамках Программы инвестиционных грантов „Облегчение доступа к рынкам сбыта”, передает IPN.



Чтобы получить грант, группы производителей должны состоять не менее чем из пяти членов (юридических и/или физических лиц) с минимум трехлетней индивидуальной деятельностью в садоводческой сфере и обеспечить софинансирование не менее 50% от стоимости допустимых расходов. Приглашаются для участия новые группы, а так же финансируемые в рамках предыдущих конкурсах, которые хотят дополнить бюджеты до допустимых 350 тыс. долларов на группу в целях расширения бизнеса.



Документы могут быть поданы в территориальные отделения Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Подробная информация о критериях и необходимых документах доступна на веб-странице www.aipa.gov.md.



Программа грантов „Облегчение доступа к рынкам сбыта” находится на шестом этапе реализации. С момента запуска программы в 2014 году и до сих пор были профинансированы 30 групп производителей, которые объединили 161 сельхозпроизводителей их садоводческого сектора. Общий объем грантов составляет 7,5 млрд. долларов, а софинансирование со стороны групп производителей около 8,6 млн. долларов.