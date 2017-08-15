Рейды по ночным клубам столицы продолжаются

Штрафы до 15 тысяч леев грозят администраторам трех ночных клубов столицы.

Там выявили нехватку наличности в кассовых аппаратах, меню, составленные в нарушение правил, и продовольствие без документов о происхождении. Кроме того выяснилось, что некоторые работники были трудоустроены c нарушениями законодательства.

Полиция и спецподразделение Fulger проводят рейды по ночным клубам с прошлой недели. Они уже проверили восемь заведений. Обнаружено спиртное без документов о происхождении и просроченные продукты.