В Молдове открывается новый бизнес-инкубатор

Одиннадцатый по счету бизнес-инкубатор в Молдове откроется 17 августа в Кагуле.

По сообщению Минэкономинфраструктуры и Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), в официальной церемонии открытия примут участие вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, глава Делегации Евросоюза в Молдове Пиркка Тапиола, гендиректор ODIMM Юлия Ябанжи, представители местных органов власти, деловых кругов, неправительственных организаций и международных проектов.



Бизнес-инкубатор в Кагуле предоставит желающим открыть свой бизнес помещения по доступным ценам для производства и размещения офисов, обучение, консультации и поддержку в области предпринимательства в течение 3-х лет, передает noi.md.



Первый бизнес-инкубатор в Молдове открыли в г. Сороках в декабре 2009 года. Всего было открыто 10 бизнес-инкубаторов: в Штефан Водэ, Леова, Резине, Сынджерей, Кошнице, Чадыр-Лунге, Ниспоренах, Чимишлии, Калараша, где размещены около 300 компаний и создано около 1000 рабочих мест.



