В Индии арестованы подозреваемые в утечке эпизода "Игры престолов"

Индийская полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в выкладывании в Сеть четвертого эпизода седьмого сезона популярного американского сериала "Игра престолов" до его выхода на телеэкраны. Трое обвиняемых являются сотрудниками Prime Focus Technology, четвертый задержанный - бывший работник этой компании.

Базирующаяся в Мумбаи компания Prime Focus, которая готовит к эфиру серии "Игры престолов", подала жалобу в полицию после обнаружения нового эпизода в Сети, передает newsru.com.

Четвертая серия шоу просочилась в открытый доступ 4 августа - за два дня до ее премьеры. Как выяснилось, в результате хакерской атаки на внутреннюю сеть кабельного канала HBО злоумышленники похитили запись четвертого эпизода нового сезона сериала. Пиратская копия сериала появилась в общем доступе на хостинге Google Drive.

Группа хакеров заявила, что похитила 1,5 терабайта данных телеканала HBO. Среди них были сценарии еще не вышедших эпизодов "Игры престолов". Злоумышленники потребовали от руководства телеканала выплатить им 6 млн долларов.

Однако отмечается, что аресты в Индии, сделанные в понедельник, не были связаны с последним взломом. Расследование установило, что четверо мужчин, имевших по работе доступ к новым эпизодам шоу, виновны в несанкционированной публикации четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов".

Как заявил заместитель комиссара полиции Мумбаи Акбар Патан, их обвинили в нарушении прав интеллектуальной собственности и киберпреступлениях. Пока суд определил срок их ареста до 21 августа.