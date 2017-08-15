Женщина обнаружила в бургере зажаренного грызуна

Посетительница американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A поняла, что получила больше, чем заказывала, когда увидела свой заказ. Взяв в руки купленный ею куриный бургер, она увидела на нём зажаренную тушку какого-то грызуна.

По сообщению New York Post, 46-летняя Элен Манфалаути, которая родом из Голландии, подала в суд на закусочную, расположенную в городе Лангхорн, штат Пенсильвания. Она требует компенсации в размере 50 тысяч долларов.

Женщина не сразу заметила, что с её бутербродом что-то не то. Запечённого грызуна увидела её коллега, вместе с которой они купили закуску на обед, передает life.ru.

Женщины тут же вернули свой заказ, а дальнейшая экспертиза подтвердила, что в булочку попала мышь или крыса. Пострадавшая заявила, что именно эта закусочная отличается от остальных своей небрежностью. По её мнению, руководство не следило за персоналом, поэтому кто-то намеренно или случайно допустил попадание грызуна в булочку.