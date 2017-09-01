Цены на хлеб не изменятся, несмотря на богатый урожай пшеницы

Цены на хлеб не снизят, несмотря на то, что в этом году пшеницы собрали больше, чем в прошлом. Владельцы пекарен ссылаются на большие расходы.

Директор крупнейшей столичной хлебопекарни договорился с производителями покупать муку по прошлогодней цене - четыре лея 60 банов за килограмм сообщает publika.md .

"Мы не можем снизить цены на хлеб. Магазины требуют, чтобы расходы на транспорт покрывал производитель , да и за отопление счета огромные", - заявил директор хлебобулочного комбината Борис Андрош.

Килограмм пшеницы продают по два с половиной лея. Но цены могут вырасти.

"Уверен, что через месяц-полтора, цены поднимутся. С нынешним качеством и требованиями импортных рынков, надеюсь, стоимость вырастет до трёх леев за килограмм", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Ион Паря.

По данным Минсельхоза, в этом году 350 тысяч тонн пшеницы поставят на местный рынок. 100 тысяч тонн распределят между владельцами участков, предоставивших землю в аренду. А 500 тысяч - пойдут на экспорт.