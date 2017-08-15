"Мы просим суд назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, имеются ли признаки гермафродитизма у Кирилла Толмацкого", — пояснил представитель Басты.

Сам Вакуленко заявил, что слово "гермафродит" не является оскорблением и что готов удалить этот твит, если экспертиза подтвердит, что Толмацкий не имеет признаков гермафродитизма. Баста также заявил, что готов оплатить экспертизу. "Если информация об этом будет опровергнута, я готов удалить данный твит", — пояснил Баста во время судебного заседания.

Судья отклонил ходатайство, решив рассматривать уже ранее заявленные доказательства. Кроме того, по мнению судью, назначение экспертизы приведет к затягиванию процесса, передает РИА Новости

Представитель Толмацкого Роман Лалаян в свою очередь заявил, что это ходатайство было продолжением травли Децла со стороны Басты.

Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.