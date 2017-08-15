Смерть от побоев отца: подробности трагедии в Унгенском районе

В селе Петрешты Унгенского района 11-летний мальчик скончался от побоев отца. Мужчина избил сына за то, что тот не накормил вовремя теленка. Через два дня мальчик скончался.

Трагедия произошла в минувшую субботу. Соседи говорят, что они слышали, как ребенок кричал: "За ноги хватал и бил. Мальчик кричал, что отец его сейчас задушит".

После этого мальчик чувствовал себя очень плохо, но родители вызвали скорую только два дня спустя и несовершеннолетний скончался. Полицейским мать с отцом рассказали, что ребенок упал с дерева, а затем его ударил рогами теленок. Истиную причину смерти установила судмедэкспертиза, сообщает publika.md.

"Смерть несовершеннолетнего наступила в результате множественных ударов в область живота", - рассказала пресс-секретарь ИП Унген Лилия Ковалёва.

Соседи утверждают, что мужчина и раньше жестоко избивал сына. Он часто пил и потом поднимал руку на близких:

"И жену свою бил, он когда выпивал, становился очень агрессивный. Мальчик часто жаловался, что отец его бьет."

"Он мне говорил, что и его и его сестру отец бил до посинения, а на второй день ничего не помнил".

Также сообщается, что мать погибшего мальчика никогда не жаловалась властям на мужа-агрессора.

"К нам она не обращалась, заявление не писала", - сообщила социальный работник села Петрешть, Унгень Эрика Руссу.

А родственники стали на защиту мужчины. Тем не менее отца ребенка задержали на 72 часа. Свою вину мужчина не признает. Грозит ему до 15 лет лишения свободы.