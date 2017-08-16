В этом году на ремонт дорог в Дурлештах выделили четыре миллиона леев, а требуется - не менее пяти. По словам местных жителей, дороги разрушаются в том числе из-за проезжающих бетономешалок и грузовиков. Также пешеходы жалуются на разбитые тротуары.

Местные власти обещают отремонтировать в этом году пять дорог. На улицах Александру чел Бун и Димо работы уже начались. А вот с грузовиками и бетономешалками проблему пока не решили.

"Мы проверили и оштрафовали водителей. Они заполняют машины, чтобы не делать несколько рейсов. Здесь строят новые жилые дома. И к сожалению, другой дороги нет", - рассказал заместитель мэра Дурлешт Ион Арсений.

В этом году Дорожный фонд выделил 18 мэриям муниципия Кишинёва 25 миллионов леев.