Жестокое убийство в Льорет-де-Мар: Италия требует правосудия

Мэр итальянского города Скандиччи потребовал справедливого наказания для виновных в жестоком убийстве 22-летнего итальянца Никколо Чатти, который был до смерти забит в ночном клубе испанского курорта Льорет-де-Мар.

Инцидент произошел ночью 12 августа возле одного из ночных клубов курорта. На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как несколько молодых людей дерутся, и один из них сильно ударяет другого в лицо ногой, после чего юноша падает на землю.

Как уточняется в сообщении пресс-службы каталонской полиции Mossos d'Esquadra, когда стражи порядка прибыли по вызову, они нашли на месте только смертельно раненого итальянца, а нападавшие скрылись. В течение часа они были задержаны в районе набережной.

Чатти был доставлен в больницу города Жирона и там скончался, передает ВВС.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие, предположительно, являются выходцами из Чечни и проживают во Франции, где они запросили политическое убежище. В прессе упоминается и возраст нападавших - от 20 до 26 лет.

Представительница пресс-службы полиции Каталонии в разговоре с bbcrussian.com не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. До консульства России в Барселоне дозвониться не удалось, однако российские СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что "принадлежность [задержанных] к российскому гражданству пока не подтверждается".

В понедельник суд каталонского города Бланес выпустил на свободу двух задержанных, но запретил им покидать Шенгенскую зону. Один из подозреваемых - предположительно, нанесший смертельный удар - оставлен под стражей.