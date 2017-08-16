В Ивано-Франковске во время прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером обнаружили массовое захоронение с останками более 50 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.
Раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия Память, передает korrespondent.net. Всего за один день в выкопанной траншее было обнаружено около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых есть элементы женской и детской одежды.
По словам руководителя КП Память Василия Тымкива, человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров.
"Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", – рассказал он.
Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле – останки жертв НКВД.
Пока что нет официального разрешения на проведение раскопок учеными, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.
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авторы DW