В Ивано-Франковске обнаружили массовое захоронение людей

В Ивано-Франковске во время прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером обнаружили массовое захоронение с останками более 50 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия Память, передает korrespondent.net. Всего за один день в выкопанной траншее было обнаружено около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых есть элементы женской и детской одежды.

По словам руководителя КП Память Василия Тымкива, человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров.

"Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", – рассказал он.

Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле – останки жертв НКВД.

Пока что нет официального разрешения на проведение раскопок учеными, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.