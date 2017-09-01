Агентство по лекарствам заключило соглашения с ведомствами из Литвы и Польши

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы заключило соглашения о сотрудничестве с Государственным агентством по контролю лекарственных средств Литвы и Бюро регистрации лекарственных средств, медицинских приборов и биоцидных продуктов Польши.

По словам директора АЛМИ Владислава Зара, "заключение соглашений о сотрудничестве с государствами-членами ЕС является первым шагом в установлении официальных отношений и укреплении статуса АЛМИ в европейской сети органов по регулированию лекарственных средств и медицинского оборудования".

Он надеется, что сотрудничество с Литвой и Польшей позволит Агентству усилить контроль фармацевтического рынка Молдовы и поддержать эффективность системы здравоохранения в соответствии с европейскими стандартами, передает Инфотаг.