Скверный поступок посетительниц торгового центра попал в объектив камеры

Полиция сектора Рышкановка разыскивает двух женщин, укравших платье в одном из торговых центров столицы.

Действия воровок были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Открыто уголовное дело по факту кражи.

Подозреваемым грозит от 13 тысяч до 27 тысяч леев штрафа, от 180 до 240 часов неоплачиваемых работ в пользу общества или до четырех лет тюрьмы.

Если кто-то узнал женщин или обладает информацией об их местонахождении, полиция просит сообщить по номеру 069 676 136.