На сотрудника дипмиссии в Кишиневе напали неизвестные

Несколько человек напали на иностранца на автозаправочной станции, расположенной на Ботанике. Пострадавшим оказался 34-летний сотрудник одной из дипмиссий в Кишиневе.

По данным следствия, инцидент произошел после полуночи. Трое неизвестных спровоцировали конфликт с иностранным гражданином из-за места на парковке, затем сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре личности подозреваемых были установлены. Их задержали на 72 часа. Это - уроженцы Хынчештского, Штефанводского района и Кишинева в возрасте 22-27 лет.

За хулиганство им грозит штраф от 15 тысяч до 27 тысяч леев или до пяти лет тюрьмы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.