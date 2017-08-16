За отказ жить вместе женщина зарезала вдовца прямо на поминках

В Нижегородской области местную жительницу подозревают в убийстве вдовца, отказавшегося от ее предложения жить вместе. Возбуждено уголовное дело, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 15 августа в поселке Арзинка. По версии следствия, в тот день мужчина отмечал поминки по умершей жене, когда к нему зашла односельчанка. Она предложила вдовцу жить вместе, а после его отказа нанесла соседу два удара ножом в грудь и спину. От полученных травм мужчина скончался на месте. 42-летняя женщина была задержана по горячим следам после убийства 48-летнего мужчины.



В содеянном подозреваемая созналась, но не раскаялась. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает Вести.ру.