Хакеры выложили в Сеть "очень" личные фото Энн Хэтэуэй

Хакеры опубликовали в интернете несколько личных интимных фотографий голливудской актрисы Энн Хэтэуэй, известной по ролям в таких фильмах, как «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Дьявол носит Прада», «Отверженные», «Дневники принцессы» и других.

Личные снимки, опубликованные в Сети, судя по всему, были сделаны год или два назад. Несмотря на то, что на каждом из них Энн Хэтэуэй обнажена, порнографических среди них нет, отмечает filmpro.ru.

Реакции ни от самой актрисы, ни от её агента до сих пор не последовало.