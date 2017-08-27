Назад в будущее. DeLorean выпустит летающий автомобиль

Американская компания DeLorean, которую прославил превращенный в машину времени автомобиль из культового фильма "Назад в будущее", работает в настоящее время над разработкой прототипа двухместной летающей машины с вертикальным взлетом, которая будет оснащена электрическим двигателем.

Разработкой проекта занимается основанное в 2012 году подразделение компании под названием DeLorean Aerospace, которую возглавляет Пол Делореан - племянник основателя компании Джона Делореана, сообщает Вести.ру со ссылкой на Geek.com

Именно Джон Делореан был разработчиком легендарной модели DMC-12, которая фигурировала в легендарной кинофраншизе. Всего фирма DeLorean Motor Company выпустила в 1980-х годах около 9000 таких автомобилей. Примерно 6500 из них дожили до наших дней.

Двухместная летающая машина, которая получила название DR-7, будет иметь шесть метров в длину с примерно таким же размахом крыльев , который будет составлять два метра в сложенном состоянии. Электрический двигатель позволит устройству развивать скорость до 400 километров в час.

Пока ведется работа над созданием прототипа летающей машины, точные сроки начала массового производства пока неизвестны.