Романа Полански снова обвинили в изнасиловании

Еще одна американка выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес знаменитого кинорежиссера Романа Полански. Преступление якобы было совершено режиссером в 1973 году в Калифорнии, при этом жертве на момент нападения было всего 16 лет.

Об этом сама женщина, имя которой было раскрыто как Робин М., объявила на пресс-конференции, которая состоялась 15 августа в Лос-Анджелесе. Жертва, выступившая перед журналистами вместе со своим адвокатом Глорией Олред, заявила, что не будет добиваться уголовного преступления режиссера, сообщает USA Today.

Срок исковой давности по этому делу по любому уже истек, однако при желании процесс против Полански может быть возбужден в гражданском суде. Робин поведала, что сразу после изнасилования не стала сообщать о случившемся никому, кроме одного из друзей, так как боялась, что ее отец захочет отомстить режиссеру и попадет из-за этого в тюрьму, передает Вести.ру.

По словам Робин, она решила открыто рассказать о случившемся после того, как узнала, что другая жертва насилия со стороны Полански, Саманта Геймер, просит прекратить преследование режиссера. Робин готова выступить свидетелем в случае, если дело Геймер все-таки дойдет до суда.

Полански обвиняют в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме киноактера Джека Николсона. Спустя некоторое время режиссер покинул США, узнав, что судья планирует отменить домашний арест в его отношении и отправить Полански в тюрьму. С тех пор режиссер, в отношении которого действует ордер на арест, живет только во Франции, Швейцарии и Польше, в то время как его адвокаты в США пытаются добиться прекращения его дела.