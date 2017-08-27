Астрофизик Фрэнк Дрейк, предложивший одноименное уравнение, позволяющее оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной, считает карты на станциях Voyager, где указано местоположение Солнечной системы, потенциальной угрозой человечеству. О
«В те дни все, с кем я имел дело, были оптимистами и думали, что инопланетяне будут дружелюбными, — приводит слова Дрейка его дочь Надя. — Никто не думал, даже на несколько секунд, о том, может ли это быть опасной затеей».
Именно Дрейк предложил использовать для составления карты, указывающей местоположение Солнца, расстояния между звездой и пульсарами. Карта была размещена на пластинках миссий Pioneer и Voyager, передает Лента.ру.
По словам Дрейка, в 1970-е годы ученые не знали, насколько велико число похожих на Землю планет в Млечном Пути. С другой стороны, вероятность того, что станции Voyager будут замечены инопланетянами, ученый считает крайне малой, поскольку аппараты не нацелены на ближайшие звезды, а просто «идут туда, куда идут».
Станция Voyager 1 запущена 5 сентября 1977 года, миссия Voyager 2 стартовала 20 августа 1977 года. На сегодняшний день Voyager 1 удалился от планеты на расстояние около 21 миллиарда километров. Через 40 тысяч лет после того, когда станция перестанет функционировать, она окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Gliese 445, расположенной в созвездии Жирафа. К настоящему времени Voyager 2 находится на расстоянии примерно 17 миллиардов километров от Земли. Через 40 тысяч лет аппарат пролетит мимо звезды Ross 248 на расстоянии 1,7 светового года.
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авторы DW