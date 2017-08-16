ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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