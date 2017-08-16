За все время общения с детьми, а оно продолжалась около пяти часов, актер так и не вышел из образа. Это уже не первая подобная акция Джонни Деппа.

Актер — частый гость больниц, особое внимание он уделяет детям после болезни его собственной дочери, передает Вести.ру.