Атаковавшего хаски медведя сняли на видео

В Сети было обнародовано видео с медведем, атаковавшим собаку породы хаски. Инцидент произошел вблизи палаточного лагеря в Аляске.

Момент приближения самки медведя и ее детенышей был зафиксирован установленной рядом видеокамерой. В видео показано, как собака убегает от медведя и громко лает. На шум вскоре приходит хозяйка собаки и принимается отгонять медведя.

Автор ролика Том Хендерсон отметил, что в ходе инцидента никто не пострадал, в том числе собака.

Он также добавил, что подобное поведение медведей не является в данное местности обычным делом. В таким случаем они столкнулись впервые, передает korrespondent.net.