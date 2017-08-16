В Сети было обнародовано видео с медведем, атаковавшим собаку породы хаски. Инцидент произошел вблизи палаточного лагеря в Аляске.
Момент приближения самки медведя и ее детенышей был зафиксирован установленной рядом видеокамерой. В видео показано, как собака убегает от медведя и громко лает. На шум вскоре приходит хозяйка собаки и принимается отгонять медведя.
Автор ролика Том Хендерсон отметил, что в ходе инцидента никто не пострадал, в том числе собака.
Он также добавил, что подобное поведение медведей не является в данное местности обычным делом. В таким случаем они столкнулись впервые, передает korrespondent.net.
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Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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авторы DW