Более 30 тысяч вызовов, 430 задержаний и 630 арестов: полиция Кишинева отчиталась о своей работе

В течение текущего года сотрудники столичной полиции откликнулись на 30 842 вызова кишиневцев.

Мобильные экипажи 902 провели 436 задержаний с поличным (в тот же период прошлого года было 268 задержаний). Было арестовано 633 преступника и их пособников. По горячим следам задержаны 135 человек, подозреваемых в совершении грабежей на улицах, в домах и автомобилях, передает NOI.md.



В деятельности по патрулированию улицы и дворов экипажи 902 способствовали раскрытию трех случаев убийства, 11 случаев преднамеренного нанесения травм, 8 случаев изнасилования, 44 случаев уличного ограбления, одного случая грабежа, 6 угонов автомобилей, 121 преступления, связанного с наркотиками, 85 случаев хулиганства и 67 других случаев нарушения закона.

Экипажи 902 произвели 82 задержания лиц, объявленных в розыск, задержали 28 государственных должников, 114 человек, на которых поступила ориентировка, нашли 8 человек, пропавших без вести, чи 36 единиц угнанного транспорта. Всего было задержано 2365 преступников, которые были препровождены в полицию, чтобы привлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством за хулиганство, потребление спиртных напитков, проституцию, мелкие кражи, нарушение общественного порядка в ночное время и т.д.



Управление полиции Кишинева реорганизовало работу мобильных экипажей 902 как в течение дня и в ночное время в целях оперативного реагирования на вызовы граждан и борьбы с уличной преступностью.