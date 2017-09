The Financial Times: постсоветские страны значительно улучшили свой бизнес-климат

Постсоветские страны, начиная с 2010 годом, улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие. А Украина достигла рекордного для себя успеха в улучшении условий ведения бизнеса, поэтому возглавила рейтинг Doing Business среди стран СНГ.

Как сообщает Инфотаг, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные Всемирного банка, которые "подчеркивают усилия экономических реформ Украины и других постсоветских государств".



В материале отмечается, что если в рейтинге Doing Business 2010 г. индекс Украины равнялся 39,69, то в 2017 г. он улучшился до 63,9. У Молдовы он вырос с 58,59 до 72,75. Это позволило Молдове подняться на три позиции за год и занять 44-ое место из 190 стран мира.



Наилучших показателей в Doing Business-2017 Молдова достигла по разделам "Регистрация собственности" (21-ое место), "Налогообложение" (31), "Получение кредитов" (32), "Международная торговля" (34), "Защита миноритарных инвесторов" (42), "Регистрация предприятий" (44). А наихудшие - "Получение разрешений на строительство" (165) и "Подключение к системе электроснабжения".