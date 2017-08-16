Мошенник, выманивший более 188 тысяч леев, получил пять лет тюрьмы

К пяти годам и двум месяцам лишения свободы приговорен житель Глодян за мошенничество.

Как сообщает Инфотаг, он сумел обмануть 28 человек, собрав у них свыше 188 тыс. леев. Жулик обещал, что сможет содействовать в получении прав на вождение автомобиля.

Столь мягкое наказание вынесено потому, что обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием.