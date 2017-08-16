Таможенника задержали по подозрению в пассивной коррупции

Фигурантом уголовного дела по факту пассивной коррупции стал сотрудник внутреннего таможенного пункта Вадул луй Водэ. Его задержали с поличным в момент получения 50 евро.

Спецоперацию прокуроры антикоррупции провели на основании оперативной информации, поступившей в Таможенную службу.

По словам заявителя, за деньги ему пообещали не документировать случай превышения срока пребывания на территории страны автомобиля с иностранными номерами.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности.

Также проводится внутреннее расследование. Сотрудника отстранили от работы на время следствия.